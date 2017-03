‘Waanzinnig! Dit was pure reclame voor de KNVB en zijn toernooi!’

Voetbalzone struint wekelijks de velden af om te zien wat zich daar afspeelt en na afloop van de duels de spelers te interviewen. Ook de KNVB Beker wordt natuurlijk niet overgeslagen. Verslaggever Justus Dingemanse bezocht zowel Sparta tegen Vitesse als AZ tegen SC Cambuur en deelt zijn bevindingen.

Justus, wat hebben deze twee halve finales gebracht?

Onder aan de streep uiteindelijk geen verrassing. De favorieten hebben gewonnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Allereerst had Vitesse woensdagavond op bezoek op Het Kasteel niet de makkelijkste avond. Lewis ‘Beker’ maakte met twee goals het verschil, maar door een ongelukkige eigen goal van Guram Kashia werd het in de slotfase toch nog behoorlijk lastig. Doordat de stand uiteindelijk op 1-2 bleef steken, spatte de bekerdroom voor Sparta uiteen en daar waren Paco van Moorsel en Michel Breuer na afloop behoorlijk zuur van.

Was het uiteindelijk een terechte overwinning?

Ja, Vitesse had wel het beste van het spel en naast de goals van Baker werd bijvoorbeeld ook Milot Rashica een aantal keer gevaarlijk. Sparta was bijzonder strijdbaar, maar waren net niet scherp genoeg met voorzetten en corners. Guram Kashia was illustratief voor de strijdbaarheid aan Arnhemse kant en bleef tot de laatste minuut overal voorduiken en alle ballen wegkoppen. Na het laatste fluitsignaal ging hij helemaal los samen met de meegereisde fans. Door de schop die hij tegen zijn hoofd kreeg, stond hij wel wat duizelig voor de camera.

Dan donderdagavond: AZ tegen SC Cambuur.

Hoewel de wedstrijd wat rustig op gang kwam, groeide het duel uit tot een onvergetelijke bekeravond. Allereerst was de sfeer in het stadion net als woensdagavond uitstekend, maar door de afgekeurde goal, rode kaart en zenuwslopende strafschoppenserie was deze halve finale pure reclame voor het toernooi om de KNVB beker. SC Cambuur, dat in een eerder stadium al Ajax en FC Utrecht had weten uit te schakelen, stond op het punt opnieuw te stunten, maar trok uiteindelijk na strafschoppen aan het kortste eind. De vijfde trap van elf meter van bekerheld Martijn Barto (twee goals tegen Ajax en een doelpunt en penalty tegen FC Utrecht) werd gestopt door Tim Krul. Barto gaat net als keeper Leonard Nienhuis wel even tijd nodig hebben dit te verwerken. Desalniettemin mogen ze als nummer zes uit de Jupiler League enorm trots zijn op hun prestatie.

Uiteindelijk dus een loterij, maar over de hele wedstrijd gezien een verdiende winnaar?

AZ had in ieder geval de beste kansen. Alleen al Fred Friday, die ten faveure van Wout Weghorst mocht beginnen, kreeg een hand vol mogelijkheden en ook Alireza Jahanbakhsh werd regelmatig gevaarlijk. In de negentigste minuut leek Stijn Wuytens verlenging te voorkomen, maar met behulp van de videoscheidsrechter werd vastgesteld dat er een overtreding van Levi Garcia op keeper Nienhuis aan de goal vooraf was gegaan en dus stond de stand, ondanks het uitbundige feestvieren van de spelers en fans, gewoon weer op 0-0.

Wie was voor jou de man van de avond?

Zonder enige twijfel Tim Krul. Hij heeft een bijzonder stroeve start gehad bij AZ na zijn blessure en dit was de opsteker die hij even nodig had. Hij heeft de hele wedstrijd de nul gehouden én de laatste en beslissende strafschop gestopt. Net als op het WK in Brazilië bespeelde hij vlak voor de penalty nog even zijn tegenstander. Overigens speelt Stijn Wuytens de laatste twee duels weer op zijn oude vertrouwde middenveld en heeft Derrick Luckassen zijn plek in het centrum overgenomen. Krul was in ieder geval verguld met zijn prestatie.