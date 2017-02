Dost maalt niet om afgeslagen bod van 40 miljoen: ‘Stond niet te springen’

Bas Dost heeft er vrede mee dat Sporting Portugal deze maand niet meewerkte aan een transfer naar China. Tianjin Quanjin had liefst veertig miljoen euro over voor de spits, maar zelfs een dergelijk bedrag kon Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho niet overhalen om de huidige topscorer van de Liga NOS van de hand te doen.

"Maar ik stond er zelf ook niet om te springen", zegt Dost over de afgeketste deal, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het had niet mijn hoogste prioriteit om naar China te gaan. Ik heb het bij Sporting uitstekend naar mijn zin." Dost speelt pas sinds vorige zomer voor de club uit Lissabon, die minimaal tien miljoen euro overmaakte naar VfL Wolfsburg. Dat bedrag kan nog met maximaal twee miljoen euro oplopen.

Dost kan na ruim een half jaar al niet meer stuk bij de fans van Sporting. Met achttien treffers staat hij op de eerste plaats van de topscorerlijst in Portugal, met vijf doelpunten meer dan Kostantinos Mitroglou (Benfica) en André Silva (FC Porto). In het contract van de 27-jarige aanvaller is een transferclausule van zestig miljoen euro opgenomen.