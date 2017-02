Robben sluit niets uit: ‘Maar de kans dat ik daarheen ga, is minimaal’

Arjen Robben verlengde vorige maand zijn contract bij Bayern München tot de zomer van 2018. De 33-jarige aanvaller weet niet hoe zijn situatie er op dat moment uitziet, maar een transfer voor het grote geld zal hij niet gauw maken. Onlangs erkende Robben nog bij Radio 538 dat hij een miljoenenaanbod uit China had geweigerd.

In gesprek met Kicker vertelt de Oranje-international dat hij niet ver vooruitkijkt. "Daarom ben ik erg blij met de verlenging van één jaar. Ik ben ook de jongste niet meer. Als ik 29 of 30 jaar was, zou een eenjarige contractverlenging geen goed teken zijn. Maar op deze manier kunnen we in de winter weer verder kijken", zegt Robben. "Misschien heb ik dan wel het gevoel dat het mooi is geweest."

Tegelijkertijd is 'alles mogelijk' in 2018: de vleugelflitser heeft geleerd dat een voetballer niets kan uitsluiten. "In China is zoveel geld in omloop, dat je in ieder geval erover nadenkt als je een aanbod krijgt. Maar ik heb altijd gehandeld uit sportieve overwegingen. Dat blijf ik tot het laatst doen. Geld speelt daarbij geen rol, dus op dit moment is China geen thema voor mij. De kans dat ik daarheen ga, is minimaal."