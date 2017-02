Mourinho: ‘Misschien kunnen ze de hele nacht voor zijn huis doorbrengen’

Met twee doelpunten, waaronder de beslissende treffer in minuut 87, had Zlatan Ibrahimovic zondagavond een groot aandeel in de EFL Cup-zege van Manchester United. The Red Devils waren met 3-2 te sterk voor Southampton en daardoor kon Ibrahimovic na de Community Shield zijn tweede prijs bijschrijven in Manchester. De vraag is echter of de Zweed bezig is aan zijn laatste maanden op Old Trafford.

Ibrahimovic tekende afgelopen zomer een eenjarig contract. Sindsdien was hij goed voor 26 doelpunten in 38 officiële wedstrijden. José Mourinho hoopt van harte dat Ibrahimovic besluit zijn contract te verlengen, maar rekent nergens op. "Ik zal nooit iemand smeken om een nieuw contract te tekenen of om voor mij te blijven spelen. Op een dag besloot Zlatan van Internazionale naar Barcelona te gaan en dat maakte me erg verdrietig. Maar ik heb niets gedaan om hem tegen te houden", blikt Mourinho terug op zijn tijd in Italië.

"Maar als het nodig is, kunnen Manchester United-supporters misschien naar zijn huis gaan en de hele nacht doorbrengen voor zijn deur", grapt de Portugees op de officiële website van Manchester United. "Ik denk dat ze daar zeker toe bereid zijn. We willen en geloven allemaal dat hij nog een seizoen wil blijven."