‘Heerenveen is zeker een stap hoger dan Willem II, ik zou het overwegen’

Kostas Lamprou maakte begin deze maand bekend zijn aflopende contract bij Willem II niet te willen verlengen en de doelman kan aankomende zomer dus op zoek naar een nieuwe club. Wellicht blijft de Griek in de Eredivisie, aangezien sc Heerenveen-keeper Erwin Mulder aast op een buitenlands avontuur en trainer Jurgen Streppel de naam van Lamprou als mogelijk vervanger al in een eerder stadium liet vallen.

Lamprou zelf ziet een hereniging met Streppel in ieder geval wel zitten: “Het doet wel wat als je oude trainer zoiets zegt. Dat is belangrijk voor mij”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Mooi om gelinkt te worden aan zo’n club. Als Heerenveen zich meldt, zou ik het zeker overwegen en die kans niet zomaar voorbij laten gaan. Het is zeker een stap hoger dan Willem II.”

Er is nog geen concreet contact geweest met de Friezen, zo laat Lamprou weten. De doelman geeft er momenteel de voorkeur aan om nog een paar jaar ervaring in de Eredivisie op te doen voordat hij denkt aan een vertrek naar het buitenland. Een mooie club in een sterke buitenlandse competitie is overigens wel het einddoel voor de goalie.