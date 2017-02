Zidane: ‘De spelers zeiden dat het hands was, ik heb het niet gezien’

Real Madrid leek zondagavond lange tijd op puntverlies af te stevenen op bezoek bij Villarreal. Álvaro Morata besloot een imposante inhaalrace in de laatste tien minuten echter met de winnende treffer, waardoor de Koninklijke, met een wedstrijd minder gespeeld, zijn voorsprong van één punt op Barcelona behoudt. Na afloop ging de meeste aandacht uit naar de gelijkmaker vanaf de penaltystip van Cristiano Ronaldo, die voortkwam uit een vermeende handsbal van Bruno Soriano.

Zinédine Zidane wilde na afloop niet te veel kwijt over het incident: “De spelers zeiden dat het hands was, ik heb het niet gezien van waar ik zat en ik bemoei me nooit met de scheidsrechter. Hij gaf de strafschop en daar is het mee afgesloten”, liet de Fransman weten aan de Spaanse pers. “Toen we 2-0 achter stonden moest er iets veranderen. Dat deden we ook en het pakte goed uit. We wisselden aanvallend en kregen meer balbezit op hun helft.”

“We speelden veel beter in de tweede helft en kregen meer kansen. Uiteindelijk hebben we drie punten overgehouden aan een wedstrijd tegen een opponent die je het leven moeilijk kan maken. We zijn blij dat we met drie punten vertrekken bij een geweldig team”, sloot hij af.