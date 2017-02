Justin Kluivert: ‘We hebben het goed uitgepraat met elkaar’

Justin Kluivert zal zijn debuut in Europa nooit meer vergeten. In de eerste wedstrijd tussen Legia Warschau en Ajax (0-0) mocht de aanvaller invallen, maar dertien minuten later werd hij reeds door trainer Peter Bosz naar de kant gehaald. Kluivert werd geslachtofferd in verband met de rode kaart van Kenny Tete.

Kluivert straalde tijdens de wissel onbegrip uit, maar hij heeft nu begrip voor de beslissing van zijn trainer in Polen. "Ja, zeker. En ik was helemaal niet boos op de trainer, ik snapte de wissel helemaal. Natuurlijk vind je het kut dat jij het bent, maar je snapt het wel helemaal", zo stelt de zoon van Patrick Kluivert, in gesprek met Ajax Life. "In een tel was het voorbij. Daar leer je weer van en op naar de volgende."

Kluivert had een goed gesprek met Bosz. "We hebben het goed uitgepraat met elkaar. Hij zei: 'Dit is ook een leermoment voor jou. Je kunt natuurlijk boos op me worden, dat kan altijd. Maar het is geen A1 waar geen camera’s op je staan, dit is echt het eerste. Alles wat je doet, wordt gefilmd.' Ik heb ervan geleerd, dat heb ik ook tegen hem gezegd."