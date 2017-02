Bayern laat niets heel van HSV; hattrick voor Lewandowski

Bayern München heeft geen spaan heel gelaten van Hamburger SV. Der Rekordmeister boekte zaterdagmiddag op eigen veld, mede dankzij een hattrick van Robert Lewandowski, een 3-0 zege op club uit de havenstad. RB Leipzig en Borussia Dortmund deden tegen respectievelijk FC Köln en SC Freiburg ondertussen ook wat er van hen verwacht werd.

Bayern München - Hamburger SV 8-0

Bayern was van meet af aan veel sterker dan HSV en keek bij rust tegen een comfortabele voorsprong aan. Lewandowski scoorde twee keer, passeerde Uwe Seeler op de topscorerslijst aller tijden van de Bundesliga, en Arturo Vidal pikte met een laag en hard schot ook een doelpunt mee. De Chileen opende de score nadat Thomas Müller en Douglas Costa al mogelijkheden hadden laten liggen en via een strafschop van Lewandowski werd het later 2-0. De laatste keer dat HSV binnen 25 minuten tegen een 2-0 achterstand aankeek tegen Bayern, was in februari 2015 toen het 8-0 werd. In de slotfase van de eerste helft profiteerde Lewandowski van halfslachtig ingrijpen van de verdedigers en maakte hij er 3-0 van.

Carlo Ancelotti wist dat de drie punten binnen waren en zag zijn formatie in de tweede helft de eerder 8-0 zelfs evenaren. Lewandowski completeerde na een prachtig balletje van Arjen Robben zijn hattrick en Kingsley Coman (twee treffers) en Thomas Müller lieten Bayern nog verder uitlopen. Het slotakkoord was aan Robben, die naarstig op zoek was naar een goal en die na 87 minuten ook vond. De international van het Nederlands elftal ontving de bal van Douglas Costa, kapte naar zijn linker en prikte de bal in de verre hoek van René Adler.

RB Leipzig - FC Köln 3-1

RB Leipzig had niet lang nodig om op voorsprong te komen, want Emil Forsberg maakte er na vijf minuten 1-0 van. Hij pikte de bal op na een kopbal van Timo Werner, vond de ruimte voor het schot en vond de verre hoek. Werner, Marcell Halstenberg en Naby Keïta kregen daarna kansen om er 2-0 van te maken en het was uiteindelijk Dominic Maroh die Leipzig een handje hielp en zijn eigen doelman verschalkte. Köln deed tien minuten na de pauze via Osako wat terug en daardoor was het weer een wedstrijd, maar via Werner liep Leipzig uiteindelijk nog uit naar een 3-1 overwinning. De achterstand op koploper Bayern blijft zodoende vijf punten bedragen.



RB Leipzig viert het doelpunt van Emil Forsberg.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0-3

Slechts één van de zes voorgaande uitwedstrijden leverde winst op voor BVB, maar in Freiburg stuitte de ploeg van Thomas Tuchel niet op problemen. Na twaalf minuten bracht Raphaël Guerreiro de bal met veel gevoel voor, waarna Sokratis Papastathopoulos binnenkopte. Er volgden voor rust legio kansen op een tweede treffer. Pierre-Emerick Aubameyang kon Dortmund meermaals op 0-2 brengen, terwijl ook een bizarre situatie na een halfuur niks opleverde. Doelman Alexander Schwolow leverde een dubbele redding en Guerreiro miste in de herkansing voor een leeg doel. Na rust stelde Dortmund de honderdste Bundesliga-zege van Tuchel veilig. Aubameyang beëindigde zijn doelpuntendroogte met een schot van dichtbij. Twintig minuten voor tijd sloeg de Gabonees opnieuw toe, ditmaal met een hakbal.