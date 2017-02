‘Ze zijn bang voor Zlatan; hij is een van de beste spelers ter wereld’

Manchester United kan zondag zijn eerste prijs van het seizoen winnen. The Red Devils zullen op Wembley de degens kruisen met Southampton in de finale van de EFL Cup en middenvelder Ander Herrera heeft zijn hoop gevestigd op ploeggenoot Zlatan Ibrahimovic, die momenteel in indrukwekkende vorm verkeert.

Ibrahimovic, 35 jaar, scoorde al 24 keer sinds zijn komst van Paris Saint-Germain afgelopen zomer. “Het was fantastisch om hem binnen te halen, want soms zijn tegenstanders bang voor hem en daar kan de rest van het elftal dan van profiteren", laat Herrera in aanloop naar het duel met Southampton optekenen door diverse Engelse media. "We genieten meer ruimte, winnen meer tweede ballen. Zlatan is een van de beste spelers ter wereld."

"Hij is een apart geval. Als hij zich van zijn shirt ontdoet en je ziet zijn lichaam, dan zou je denken dat hij 28 of 29 is", vervolgt Herrera zijn lofzang over de Zweedse spits. "Ik vraag hem soms wat hij doet om te kunnen blijven voetballen zoals hij dat doet, want het is iets wat ik graag zou willen kopiëren. Hij heeft geluk met zijn DNA en wij hebben het geluk dat hij voor ons speelt", besluit de Spanjaard.