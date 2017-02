‘Als Arsenal zich had gemeld, had ik er misschien anders over gedacht’

Francesco Acerbi stond in januari in de serieuze belangstelling van Leicester City, maar het kwam niet tot een transfer. De 29-jarige centrale verdediger komt daardoor nog altijd uit voor Sassuolo en daar heeft hij geen enkele problemen mee.

De regerend kampioen van Engeland had naar verluidt tien miljoen euro over voor de tweevoudig Italiaans international. “Leicester zou een mooie kans voor mij zijn geweest om in de Premier League te spelen. Claudio Ranieri belde mij drie keer op, maar ik ben heel duidelijk tegen hem geweest: pas als Sassuolo de deur voor een transfer zou openen, zou ik graag naar hem toe komen. Ik was niet van plan om ruzie te maken met Sassuolo.”

Acerbi zegt dat hij de club daarvoor te veel te danken heeft: “Misschien had ik er anders over gedacht als een club als Arsenal zich had gemeld (...) Ik weet niet of ik ooit weer een kans krijg om naar Engeland te gaan, maar denk wel dat ik nog voor een topclub ga spelen.” De linkspoot speelde tot dusverre 119 duels voor Sassuolo en heeft er nog een contract tot medio 2018.