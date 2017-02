‘Ik ging op Twitter en sites als Voetbalzone lezen wat ze over me zeiden’

Scheidsrechters liggen bij iedere wedstrijd onder een vergrootglas. Iedere fout wordt in de media uitvergroot, weet ook Danny Makkelie. De arbiter, hoofdagent van beroep, vond het in zijn beginjaren niet altijd even makkelijk om met alle kritiek om te gaan.

Makkelie gaf vorig seizoen Ajax een onterechte strafschop in de wedstrijd tegen FC Utrecht, een fout die hem lang achtervolgde. “Die vergeet je niet snel. Je wordt als scheidsrechter vaak aan zo’n fout herinnerd”, vertelt de arbiter. “Dat doe je zelf niet eens, dat doen anderen. Ik kijk bijvoorbeeld zelden voetbalpraatprogramma’s, omdat dat vaak negatief is. Maar als daar wat gezegd wordt over mij, word ik er wel door anderen op gewezen. Dan krijg ik een berichtje: 'Zo, zit je te kijken? Moet je eens kijken wat ze allemaal zeggen.' Je ontkomt er dus niet aan."

Tegenwoordig gaat Makkelie de berichten in de media rondom zijn wedstrijden uit de weg. “In het verleden wilde ik altijd alles lezen. Dan had ik een wedstrijd gefloten en ging ik ook op Twitter, forums en sites als Voetbalzone lezen wat ze over me zeiden. Ik was dan op zoek naar complimenten. Maar die vind je niet zo snel als scheidsrechter. Al fluit je een wedstrijd goed, dan vinden ze altijd wel dat je overtredingen hebt laten lopen of ze juist niet hebt laten voetballen. Als je dat allemaal gaat lezen, ga je op een gegeven moment nog geloven dat je slecht gefloten hebt ook.”