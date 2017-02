‘André Onana zit er niet mee, hij heeft in Spanje gekeept’

Ajax won afgelopen weekend van Vitesse en bleef daardoor in het spoor van koploper Feyenoord. Na de wedstrijd ging het echter vooral over de Arnhemse aanhang, die doelman André Onana racistisch bejegende. Het bestuur van Vitesse bood vervolgens zijn excuses aan voor het incident en die werden door de keeper geaccepteerd.

Onana blijkt zelf niet zo bezig te zijn met het incident: “Hij zat er niet mee. Hij heeft in Spanje gekeept, daar komt het vaker voor”, vertelt Herman Pinkster, spelersbegeleider bij Ajax, in gesprek met de Volkskrant. De twee bellen een aantal keer per dag met elkaar: “Als hij om 10.15 uur nog niet gebeld heeft, maak ik me zorgen en... Oh wacht, ik moet je zo terugbellen, want hij belt me nu. Hij is een sociaal dier en, net als zijn vriendin die in Boston studeert, ontzettend ambitieus.”

Voormalig Ajax-doelman Stanley Menzo noemt de oerwoudgeluiden die werden gebezigd vanaf de tribune schandalig, maar denkt ook dat het Onana’s ontwikkeling ten goede komt als de Kameroener met dit soort uitwassen leert om te gaan: “Het hangt af van je vorm op dat moment. Zit je in een mindere fase dan kost het extra energie. Daarom ben ik blij dat hij goed presteert. Dan glijdt het van je af, dan voel je je onaantastbaar.”