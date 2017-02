Bosz vol afschuw: ‘Ongelooflijk dat het nog steeds kan voorkomen’

Peter Bosz heeft vol afschuw gereageerd op de oerwoudgeluiden richting André Onana tijdens het competitieduel tussen Vitesse en Ajax van zondag. Na de wedstrijd dook een filmpje op waarop te zien was hoe Onana het slachtoffer was van apengeluiden vanaf de tribune. De Arnhemse club bood zijn excuses aan en de KNVB onderzoekt de zaak.

"Ik vind het ongelooflijk dat dat nog steeds kan voorkomen", reageerde Bosz woensdag bij de persconferentie voor de Europa League-ontmoeting met Legia Warschau. "Of het nu twee of twintig mensen zijn die het doen, het zijn er altijd veel te veel. Ik heb het in mijn periode bij Vitesse nog nooit meegemaakt."

Bosz werd maandagochtend gebeld door algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. Die bood zijn excuses aan. "Hij gaf aan dat hij meteen zou proberen te achterhalen wie het waren. Ik denk dus dat Vitesse er alles aan doet. Ik heb er nog niet met Onana over gesproken, maar dit is niet goed te praten."