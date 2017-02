‘Het enige dat ik wil, is zo lang mogelijk bij Manchester United blijven’

Doordat Anthony Martial het dit seizoen wat moeilijker heeft bij Manchester United, deden de afgelopen tijd geregeld geruchten de ronde over een mogelijk vertrek. De Franse aanvaller laat nu weten dat hij geenszins van plan is te vertrekken bij the Red Devils.

“Ik houd van Manchester, ik houd van de club en ik houd van de fans”, laat Martial er tegenover Sky Sports geen misverstand over bestaan. “De supporters geven me veel vreugde en staan altijd achter me, dat doet me goed. Ik probeer zo goed mogelijk te spelen om hen tevreden te stellen. Het enige dat ik wil, is zo lang mogelijk bij deze club blijven.”

Vorig seizoen was Martial onder Louis van Gaal een vaste waarde in de basiself van Manchester United. Sinds de komst van José Mourinho moet de aanvaller het vaker stellen met een plek op de reservebank. Toch kwam hij dit seizoen in alle competities al tot 25 wedstrijden, waarin hij 7 keer wist te scoren.