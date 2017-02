‘Ik kan je garanderen dat Rooney op een dag zal vertrekken’

Wayne Rooney moet dit seizoen bij Manchester United genoegen nemen met een bijrol. Om die reden werd de Engelsman in verband gebracht met een lucratief vertrek naar China. In het verre oosten zou een jaarsalaris van 32 miljoen euro voor hem klaarliggen, maar Rooney liet een dergelijk aanbod links liggen.

Fabio Cannavaro, trainer van Tianjin Quanjian, geeft toe dat zijn club toenadering zocht naar Rooney. “Maar dat was niet echt serieus. Hij past niet in onze stijl van spelen, daar was verder geen discussie over”, zegt de Italiaan tegen Tianjin TV. “We waren serieuzer bezig met Aubameyang, maar ons bod werd door Borussia Dortmund geweigerd omdat ze hem nog nodig hebben in de Champions League. Ons hoofddoel is nog steeds Nikola Kalinic, maar het is voor hem lastig om Fiorentina nu te verlaten.”

Manager José Mourinho zegt tegen Sky Sports dat hij Rooney niet richting de uitgang zal drijven. “Ik kan je garanderen dat hij op een dag zal vertrekken. Maar ik zou nooit zo’n grote speler en legende richting de uitgang drijven. Je moet aan hem vragen of hij de rest van zijn carrière bij Manchester United blijft. Ik ben blij dat ik gebruik van hem kan maken en wil niet dat hij vertrekt.”

Toch zal Rooney niet lang meer in Manchester blijven, zo denkt Rio Ferdinand. “Hij heeft zijn trots en een groot ego”, zegt de oud-speler van Manchester United tegen BT Sport. “Hij wil weg om weer constant aan spelen toe te komen. Als dat niet bij Manchester United kan, ben ik ervan overtuigd dat hij zijn hand opsteekt en zegt: Misschien ben ik niet meer goed genoeg voor United, ik ga het ergens anders proberen. Uiteindelijk zal Rooney zelf beslissen of hij weggaat of niet. Hij wil spelen, want hij is een goede professional en wil niet op de bank zitten.”