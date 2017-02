‘Als Feyenoord van PSV wint, dan worden ze ook kampioen’

Als Feyenoord komende zondag in eigen huis de kraker van PSV weet te winnen, loopt de voorsprong op de Eindhovenaren op tot elf punten. Volgens Theo Lucius, oud-speler van zowel Feyenoord als PSV, zou dat de titelstrijd beslissen. Hij denkt dat de Rotterdammers ook niet meer door Ajax bijgehaald zullen worden als er komende zondag gewonnen wordt.

“Het gat met PSV wordt dan elf punten, die ploeg is Feyenoord dan kwijt als concurrent. Ajax houden ze dan op vijf punten en dat is genoeg. Feyenoord mag dan de wedstrijd in Amsterdam zelfs verliezen als het verder alles wint”, zegt Lucius tegenover Voetbal International. De drievoudig international verwacht een mooie wedstrijd. “PSV zal vol op de winst spelen. Ik hoop niet op een gelijkspel, maar ik vrees dat dat het wel wordt.”

Ook Patrick Paauwe droeg zowel het shirt van Feyenoord als van PSV. Hij is het echter niet eens met Lucius. “Ik denk niet dat het kampioenschap al is beslist als Feyenoord van PSV wint. PSV zijn ze dan wel kwijt, maar om te spreken van een zekere titel is nog veel te vroeg”, stelt Paauwe. “Feyenoord krijgt nog een aantal lastige tegenstanders, waaronder een club uit Amsterdam die in erg goeden doen is. Toch heb ik er wel vertrouwen in dat Feyenoord het kampioenschap pakt.”