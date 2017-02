‘Ik heb een mooie tijd gehad bij PSV, maar ik gun Feyenoord de titel’

Om mee te blijven doen in de strijd om het kampioenschap, moet PSV zondag winnen op bezoek bij Feyenoord. Een lastige opgave voor de Eindhovenaren, die het doorgaans moeilijk hebben in De Kuip. Tussen 2009 en 2016 werd er vijf keer op rij verloren en tussen 1986 en 2001 zelfs geen enkel duel gewonnen. Voormalig buitenspeler Peter Hoekstra voelde zich als PSV’er echter als een vis in het water in het Rotterdamse stadion.

De huidige assistent van Ernest Faber bij FC Groningen maakte twee van zijn 21 competitiedoelpunten voor PSV in De Kuip. Toch verloor Groningen de wedstrijden waarin Hoekstra scoorde. “We hadden het daar altijd heel lastig”, vertelt hij in De Telegraaf. “Feyenoord had in die tijd een goed team met spelers als De Wolf, Fräser, Heus en Van Gobbel, die een bepaalde agressie in hun spel legden. Dat lag ons niet zo. En ook de bijzondere sfeer in De Kuip speelde een rol.”

Feyenoord maakt dit seizoen een betere indruk op Hoekstra dan PSV. “De eerste wedstrijd van het seizoen verloren we met 5-0, maar twee weken geleden bij de 2-0 nederlaag in De Kuip maakten ze eigenlijk nog meer indruk op mij. Het team straalt de absolute wil uit om dit jaar per se kampioen te worden. Als je in De Kuip speelt, voel je die drive in het hele stadion. Die honger naar de titel mis ik dit seizoen bij PSV. Ik heb een mooie tijd gehad bij PSV, maar ik gun Feyenoord dit jaar de titel wel. Zondag verwacht ik ook een overwinning van Feyenoord”, aldus Hoekstra.