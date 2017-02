Mourinho: ‘Chelsea kan zich op de FA Cup richten, omdat ze al kampioen zijn’

Voor Manchester United kwam er een zware tegenstander uit de koker in de loting voor de kwartfinale van de FA Cup. De ploeg van manager José Mourinho wacht een uitwedstrijd tegen Chelsea, dat momenteel koploper is in de Premier League. Volgens de Portugese oefenmeester kunnen the Blues zich ook beter voorbereiden op het treffen.

Mourinho stelt namelijk dat zijn oude club het kampioenschap al binnen heeft. Chelsea is verder al uitgeschakeld in de League Cup en speelt dit seizoen niet in Europees verband. “Zij kunnen zich focussen op de FA Cup, omdat ik denk dat ze al kampioen zijn en verder nergens voor spelen”, zegt Mourinho op een persconferentie. Manchester United is nog wel op meerdere fronten actief. Zo spelen the Red Devils ook nog in de League Cup en de Europa League.

“De FA Cup is belangrijk voor Chelsea. Ik moet komende donderdag tegen Saint-Étienne spelen. Daarna wacht de finale van de League Cup en vervolgens weer een tegenstander in de Europa League”, stelt de oefenmeester van Manchester United. “Wij moeten ook nog onze uiterste best doen om bij de beste vier in de Premier League te eindigen. Ik heb zoveel dingen om aan te denken."