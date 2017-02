‘Ik heb het geluk dat ik niet tegen Zlatan hoef te spelen in wedstrijden’

Zlatan Ibrahimovic verruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer voor Manchester United en de topspits stelt niet teleur in zijn eerste seizoen op Old Trafford. In 35 wedstrijden in alle competities trof hij reeds 23 keer doel, terwijl de 35-jarige Zweed ook al zesmaal als aangever fungeerde. Teamgenoot Chris Smalling komt superlatieven tekort voor Ibrahimovic.

"Hij wil gewoon doelpunten maken, hij is het focuspunt in de aanval. Zelfs wanneer we niet goed speelden dit seizoen, slaagde hij erin een doelpunt te maken. Het is fantastisch als je op zo iemand kunt rekenen", vertelt de verdediger, die hoopt dat Ibrahimovic zijn aflopende contract bij United spoedig zal verlengen. "Als we spelers zoals hij kunnen behouden, zou dat alle spelers tot tevredenheid stemmen."

"Ik denk niet dat zijn leeftijd een rol speelt. Hij heeft net zoveel wedstrijden gespeeld als iedereen in de selectie en heeft veel bijgedragen aan het team", vervolgt Smalling tegenover diverse Engelse media. "Ik weet hoe moeilijk het is om tegen hem te spelen, want soms sta ik tegenover hem op de training. Het zijn vaak mooie duels, maar ik ben blij dat ik hem alleen tref op de training. Ik heb het geluk dat ik niet tegen hem hoef te spelen in wedstrijden."