Begrip bij FC Twente: ‘Hij is toe aan een volgende stap in zijn carrière’

Kamohelo Mokotjo heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij FC Twente, zo liet hij eerder deze week weten. De Zuid-Afrikaanse middenvelder ligt nog tot medio 2018 vast in Enschede. "Het is voor mij belangrijk dat ik mezelf blijf uitdagen", vertelde Mokotjo tegen De Telegraaf. "Ik wil spelen met de big boys. In een grote competitie."

René Hake gunt Mokotjo, 25 jaar, na dit seizoen een transfer. "Kamo is toe aan een volgende stap in zijn carrière", zo vertelde de oefenmeester van FC Twente, in gesprek met FOX Sports. "Ik gun het hem zeker. Of hij ook echt weggaat moet nog blijken, het allerliefst houd ik hem nog een paar jaar hier."

"Voor FC Twente is hij een prima speler. Maar ik snap zijn ambitie en ik denk dat het na jaren in de Eredivisie voor hem ook goed zou zijn om in een andere competitie te gaan spelen", zo erkent Hake, die ook wijst op de financiële situatie van de club. "We zijn op dit moment niet in staat om dit soort spelers nog lang aan ons te binden. Dat betekent dat de beste spelers van hieruit een stap gaan maken."