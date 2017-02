Spierblessure houdt winteraanwinst FC Twente ‘enkele weken’ aan de kant

René Hake moet het naar verwachting 'enkele weken' stellen zonder Oussama Assaidi. Dat maakt FC Twente zaterdagavond bekend via de officiële kanalen. De winteraanwinst ontbrak in de selectie voor de wedstrijd tegen zijn ex-club sc Heerenveen.

Assaidi kampt met een spierblessure in zijn bovenbeen. "Tijdens de training is Oussama er gisteren uitgestapt. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is", liet trainer Hake vrijdag al weten. Dylan Seys nam de plek als linksbuiten van Assaidi over tegen Heerenveen.

Vorige maand werd Assaidi transfervrij vastgelegd door FC Twente. De aanvaller tekende een contract tot de zomer van 2019. Sinds zijn rentree in de Eredivisie kwam Assaidi tot drie duels. Hij maakte een prachtig en beslissend doelpunt tegen PEC Zwolle.