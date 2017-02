‘Zei Overmars dat? Het Ajax-salarisplafond is voor hem te hoog gegrepen’

Lasse Schöne werkte zich de afgelopen maanden op als een gewaardeerde kracht op het middenveld van Ajax en de Deen wordt door Peter Bosz steevast bij de eerste elf op het wedstrijdformulier gezet. Niet iedereen is echter even enthousiast over de kwaliteiten van de Ajax-routinier.

“De verheerlijking van Lasse Schöne heb ik nooit kunnen volgen. Europese top zit er echt niet in voor de sympathieke Deen met zijn kabouterbaard. Met kritiek op uiterlijke kenmerken moet je voorzichtig zijn. In de Eredivisie is Schöne een reus, in Europa een kabouter”, schrijft Henk Spaan in zijn column voor Het Parool.

Schöne praat momenteel met Marc Overmars over verlenging van zijn aflopende contract en de directeur voetbalzaken liet in een eerder stadium weten dat het salarisplafond geen obstakel hoefde te vormen in de onderhandelingen: “Heeft Overmars niet gezegd dat het salarisplafond geen dogma was? Zei hij dat niet in de context van die onderhandelingen met Schöne? We kunnen er kort over zijn: voor een voetballer als Schöne is het salarisplafond te hoog gegrepen”, sluit Spaan af.