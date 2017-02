Grandioze Dybala bezorgt Juventus riante overwinning op ex-club

Koploper Juventus heeft zich vrijdagavond eenvoudig ontdaan van Palermo. De Oude Dame kwam voor eigen publiek al vroeg op voorsprong via Claudio Marchisio en rekende voorts probleemloos af met de laagvlieger: 4-1. Door de zege bedraagt de voorsprong van Juventus op naaste belager AS Roma liefst tien punten, al komen de Romeinen later dit weekeinde nog in actie tegen Torino.

In het eigen Juventus Stadion staat er in de Serie A al ruim zestien maanden geen maat op het elftal van Massimiliano Allegri. Juventus won zijn laatste 27 thuiswedstrijden in de competitie en liet ook weinig illusies over aan Palermo. Marchisio bracht de lijstaanvoerder reeds binnen het kwartier op voorsprong. De middenvelder scoorde uit een rebound, nadat Gonzalo Higuaín op doelman Josip Posavec was gestuit.

Juventus had weinig te duchten van een armzalig Palermo en verdubbelde de marge nog in de eerste helft via Paulo Dybala. De Argentijnse groeibriljant had eerder nog de paal geraakt, maar scoorde vijf minuten voor rust alsnog. Dybala krulde een vrije trap van een meter of 25 op uiterst fraaie wijze achter Posavec en tekende zo voor de 2-0 tegen zijn ex-werkgever.

Na de onderbreking nam de club uit Turijn gas terug met het oog op het Champions League-duel van volgende week woensdag met FC Porto. Toch trof Juve nog tweemaal doel. Eerst scoorde Higuaín met een fraai wippertje op aangeven van Dybala, die zijn landgenoot met de buitenkant van de voet had bereikt, waarna de uitblinker in de slotminuten zelf het vierde doelpunt verzorgde. Ivaylo Chochev redde in blessuretijd de eer voor Palermo.