Heksenjacht neemt grootse vormen aan: ‘Wenger out'

De toekomst van Arsène Wenger is vooralsnog in ongewis. Het contract van de manager loopt aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal en de Fransman heeft nog altijd niet bijgetekend. Woensdagavond verloor Arsenal ruim van Bayern München in de Champions League (5-1), waardoor de kritiek op Wenger heviger dan ooit is. Ook Robbie Savage doet vrijdag een duit in het zakje.

"Hier zijn ze, de twee woorden waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou gebruiken: Wenger out", schrijft de voormalig speler van onder meer Blackburn Rovers en Leicester City in zijn wekelijkse column voor de Daily Mirror. "Als een team een afspiegeling is van zijn manager, dan was Arsenal in München zwak, verbijsterend en onwetend. In plaats van de fans in spanning te houden over zijn toekomst, zou Arsène Wenger onmiddellijk duidelijkheid moeten verschaffen."

"Hij moet de fans vertellen dat hij aan het einde van dit seizoen vertrekt als dat zijn intentie is, want het zou een einde maken aan al het cynisme en de grote verdeeldheid", vervolgt de analist, die tot slot één boodschap heeft voor Wenger. "Het is tijd om een stap terug te doen. Het waren 21 ongelofelijke jaren, maar het is over voor Wenger en ik denk dat hij dat ook weet, gezien zijn aangeslagen blik na de wedstrijd tegen Bayern."