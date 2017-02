Bosz spreekt van ‘bijzondere’ wedstrijd: ‘Wij speelden graag tegen Ajax’

Voor Peter Bosz betekent het uitduel van Ajax zondagmiddag bij Vitesse een weerzien met zijn voormalig werkgever. De coach van de Amsterdammers was in het verleden jarenlang actief in GelreDome. Bosz sprak vrijdagmiddag in gesprek met Ajax TV van een 'bijzondere' aangelegenheid.

"Als speler heb ik vier jaar bij Vitesse gespeeld en als trainer heb ik er tweeënhalf jaar gewerkt Alles bij elkaar is het daar als speler begonnen en als trainer heb ik er een mooie tijd gehad", zei de keuzeheer, die als speler van Vitesse regelmatig tegen Ajax speelde. "We zagen Ajax als een van de grote clubs in Nederland en speelden er graag tegen, omdat we dan zelf ook aan voetballen toe zouden komen."

Vitesse is bezig aan een prima seizoen, maar ging vorige week in eigen huis verrassend onderuit tegen Willem II (0-2). "Ze hebben wisselvallig gepresteerd. Er was een fase waarin het ondermaats was, maar ze waren ook in een fase heel goed. Daarnaast hebben ze Feyenoord verslagen in de beker. Het is een goede ploeg, die zeker in thuisduels goed voetbal wil spelen. Wij gaan ons eigen spel spelen, dat doen we overal, en dan kijken we wel wie er het beste is", besloot Bosz.