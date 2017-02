‘Indiana Jones’ Ibrahimovic: ‘Overal waar ik speelde, heb ik prijzen gewonnen’

Zlatan Ibrahimovic tekende donderdag voor zijn eerste hattrick in het shirt van Manchester United. De Zweedse spits zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat the Red Devils met een goede uitgangspositie naar Saint-Étienne reizen. Volgens Ibrahimovic vormde de 3-0 de eerste stap om de Europa League te winnen.

“Iedere prijs is voor mij geweldig. Dus ik zou heel blij zijn als ik hier iets kan winnen”, zegt Ibrahimovic op de website van de UEFA. Manchester United is, naast de Europa League, ook nog in de race om de League Cup en de FA Cup te winnen. “Mensen die me kennen, weten dat ik bij iedere club mijn uiterste best doe. Overal waar ik heb gespeeld, heb ik prijzen gewonnen. Ik ben als Indiana Jones.”

Tegen Saint-Étienne maakte Ibrahimovic zijn eerste hattrick voor Manchester United. “Dat voelt goed. Ik krijg veel hulp van mijn teamgenoten en het was belangrijk dat we een goede uitgangspositie zouden verwerven. We hebben nog veel wedstrijden te spelen en ik hoop dat ik zo door kan gaan”, zegt de spits, die vaak scoort tegen Saint-Étienne. In de veertien wedstrijden tegen les Verts, scoorde hij zeventien keer. “Ik focus me niet op bepaalde tegenstanders, ik probeer gewoon mijn werk te doen.”