Huntelaar scoort voor het eerst sinds oktober weer: ‘Kers op de taart’

Klaas-Jan Huntelaar trof donderdag in het met 0-3 gewonnen duel met PAOK Saloniki voor het eerst sinds oktober 2016 weer doel voor Schalke 04. Het betekende de vijftigste treffer op het Europese podium voor de spits, die na drieënhalve maand blessureleed weer terug is bij die Königsblauen.

Afgelopen weken maakte Huntelaar ook al minuten in het bekerduel tegen SV Sandhausen (1-4 winst) en de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC (2-0 winst). Op bezoek bij PAOK Saloniki mocht de spits zes minuten voor tijd invallen en pikte direct zijn doelpunt mee, waarmee hij de eindstand op 0-3 bepaalde. “Het doelpunt van Huntelaar was de kers op de taart”, zegt Schalke-trainer Markus Weinzierl op een persconferentie.

“Ik ben heel blij voor hem dat hij na zo'n lange tijd weer een treffer weet te maken. Hij maakt de laatste tijd al een goede indruk tijdens de training”, gaat de Duitse oefenmeester verder. “En hij is natuurlijk ijskoud in het strafschopgebied. Het doet me goed dat juist Klaas-Jan de 0-3 maakte. Hij heeft zijn kans gepakt in maar tien minuten speeltijd.”

Een mooie mijlpaal voor Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse spits maakte donderdagavond zijn vijftigste Europese doelpunt. Daar had hij 81 wedstrijden voor nodig. #huntelaar #schalke