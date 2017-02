‘De begroting van Ajax of PSV is tien keer zo groot als van de nummer 18’

Het Nederlandse voetbal moet steeds meer terrein toegeven op de Europese topcompetities en overal in de Eredivisie wordt nagedacht over hoe het gat met de top verkleind kan worden. Het herinvoeren van play-offs of het samengaan met de Belgische competitie in een BeNeLiga zijn daarbij twee veelgenoemde ideeën. PSV-bestuurder Marcel Brands plaatste echter zijn vraagtekens bij die laatstgenoemde optie.

“Deze discussie is in Nederland niet uit luxe ontstaan natuurlijk. Hetzelfde geldt voor landen als België, Schotland, Denemarken en ook Portugal. Eén van de wezenlijke zaken in Nederland is dat de financiële verschillen tussen top en de rest relatief groot zijn”, doet hij uit de doeken tegenover het Algemeen Dagblad. “De begroting van Ajax of PSV is pakweg tien keer zo groot als van de nummer 18, en we krijgen relatief gezien zo weinig tv-geld, dat je dat ook niet meer recht gaat trekken.”

Volgens Brands ligt daar een belangrijke sleutel tot de oplossing van het probleem. Grotere onderlinge concurrentie betekent meer weerstand, waardoor het algehele niveau ook weer toeneemt. Hij noemt als voorbeeld de Premier League, waar de kans door de kleinere verschillen gemiddeld gezien veel groter is dat een topclub punten tegen een lager geklasseerde tegenstander: “Wij zullen creatief moeten zijn om de weerstand te vergroten, zonder dat je je als topclubs gaat afsplitsen van de rest. Je moet uiteindelijk kijken naar het belang van het hele Nederlandse voetbal.”