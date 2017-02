Redknapp: ‘Volgens mij is hij nu 120 miljoen euro waard, meer dan Pogba’

Manchester United legde afgelopen zomer een recordbedrag op tafel om Paul Pogba binnen te halen. Volgens Harry Redknapp hadden the Red Devils voor een veel kleiner bedrag twee jaar geleden een betere speler kunnen kopen. Daarmee doelt de oud-trainer van onder meer Tottenham Hotspur op Dele Alli.

Alli speelde twee jaar geleden een rol in de 4-0 overwinning van MK Dons tegen Manchester United in de League Cup. Redknapp vindt het ongelofelijk dat de middenvelder toen niet bij de scouts is opgevallen. “Kan je mij vertellen hoe ze hem gemist hebben? Dat de grote clubs zo lang gewacht hebben voordat Tottenham kwam? Het is ongelofelijk dat niemand hem nam. Wat een speler, wat een aankoop voor slechts vijf miljoen”, zegt Redknapp tegen BT Sports.

“Volgens mij is Alli nu 120 miljoen euro waard, hij is meer waard dan Pogba. Hij maakt doelpunten, kan goed koppen en dribbelen. Hij is geweldig en pas twintig jaar”, zegt de oud-trainer van onder meer Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers. “Speelde hij niet toen MK Dons met 4-0 van United won? Ze hadden hem daar vast moeten leggen. Dan waren ze misschien teleurgesteld naar huis gegaan door het resultaat, maar hadden wel de toekomstige ster van de club bij zich.”