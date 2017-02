Bosz: ‘Die ervaringen heeft hij nodig om een betere voetballer te worden’

Peter Bosz herhaalde ook daags voor de Europa League-ontmoeting met Legia Warschau dat hij van wedstrijd tot wedstrijd kijkt. De oefenmeester van Ajax houdt naar eigen zeggen geen rekening met de komende competitiewedstrijd tegen Vitesse van aanstaande zondag en zal zijn elftal in Polen niet volledig op de schop gooien.

Bosz kan over een fitte spelersgroep beschikken. De verwachting is dat Justin Kluivert zijn Europese debuut voor Ajax gaat maken, vanaf de bank. Bosz sluit echter niet uit dat de aanvaller aan het startsignaal verschijnt. "Iedereen die meegaat, kan starten. Justin is daar fit en goed genoeg voor. Het is in elk geval een nieuwe ervaring voor hem. We gingen een dag voor de wedstrijd weg en vlogen hier naartoe."

"Juist zo’n dag reizen brengt wat anders met zich mee", zo citeert De Telegraaf de oefenmeester van Ajax. "Legia is ook een ploeg die ander voetbal speelt, dan hij gewend is. Dat zal nieuw voor hem zijn, maar die ervaringen heeft hij nodig om een betere speler te worden."