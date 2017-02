Koeman gooit jongeling voor de leeuwen: “Hij is de toekomst van de club’

Ronald Koeman haalde Ademola Lookman afgelopen winter voor een kleine negen miljoen euro naar Everton. In zijn eerste invalbeurt voor the Toffees scoorde de negentienjarige aanvaller direct tegen Manchester City. Lookman is razendsnel gewend geraakt aan het niveau van de Premier League, maar dat verbaast Koeman niks.

In de afgelopen twee competitiewedstrijden, tegen Bournemouth en Middlesbrough, kreeg Lookman een basisplaats van Koeman. “Ik ben niet verrast dat hij het zo goed doet, ik zie hem iedere dag op de training. Hij weet nu met welke intensiteit de wedstrijden gespeeld worden en welk niveau de spelers om hem heen hebben”, stelt de oefenmeester van Everton. Lookman kwam in januari over van Charlton Athletic, dat in de League One speelt.

“Het is een uitdaging voor Ademola, maar hij doet het goed. Hij is de toekomst van de club, een heel, heel groot talent die hard werkt om zich te verbeteren”, zegt Koeman, die afgelopen weekeinde op bezoek bij Middlesbrough vier spelers jonger dan 23 jaar had opgesteld. Naast Lookman, stonden Tom Davies, Mason Holgate en Dominic Calvert-Lewin aan de aftrap. “Het is bemoedigend om te zien, er breken enkele goede jonge spelers door en als club is dat wat je wilt.”