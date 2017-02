Onduidelijkheid over back-up Sinkgraven: ‘Met mij niets nog doorgenomen’

Daley Sinkgraven speelde dit seizoen Mitchell Dijks uit de basis op de linksbackpositie. Laatstgenoemde is inmiddels op huurbasis naar Norwich City vertrokken, waardoor Sinkgraven nog maar de enige linkervleugelverdediger is in de Ajax-selectie. Nick Viergever en Jaïro Riedewald kunnen uit de voeten als back, maar die positie heeft niet hun voorkeur. Trainer Peter Bosz heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe het wordt opgevangen wanneer Sinkgraven niet inzetbaar is.

Viergever vormt dit seizoen het centrale duo samen met Davinson Sánchez. Hij verhuist liever niet naar de linksbackpositie als Sinkgraven niet inzetbaar is of geblesseert uitvalt. “Het kan gebeuren dat ik linksback kom te spelen, al kan Jairo Riedewald daar ook spelen”, vertelt Viergever in gesprek met Ajax Life. Afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (2-0) viel Sinkgraven uit, waarna Riedewald als linksback kwam te spelen. “Het is iets wat de trainer moet beslissen, maar persoonlijk denk ik: alles zoveel mogelijk hetzelfde laten en per positie wisselen. Anders moet je alleen maar meer wijzigingen doorvoeren.”

Sinkgraven werd dit seizoen al een aantal keer met een lichte blessure naar de kant gehaald. “Ik weet niet wie de eerste keus is, achter Daley. Er is met mij nog niet doorgenomen van als dit, dan dat. Het zal ook van de tegenstander of zelfs de rechtsvoor afhangen”, aldus Viergever, die het liefst centraal blijft spelen. “Sánchez en ik groeien steeds verder naar elkaar toe. We weten precies wie wat doet. Pakt hij de man, dan loop ik door. Kopt hij, dan sta ik erachter. Als je zulke patronen erin wilt slijpen, is het wel fijn als je veel met elkaar samenspeelt.”