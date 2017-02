Geen schorsing voor Veltman: ‘Maar de scheidsrechter had geel kunnen geven’

Joël Veltman baarde afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam opzien door naar de op de grond liggende Bertrand Traoré te wijzen en vervolgens, toen zijn tegenstander zich omdraaide, er met de bal vandoor te gaan. De actie van de Ajacied ging vervolgens de hele wereld over en vooral in Engeland werd er schande gesproken van het incident.

De KNVB is eveneens niet te spreken over het voorval: “Wij vinden de actie onsportief. Wij wijzen trainers en spelers op hun verantwoordelijkheid. Dit moet je niet willen”, laat een woordvoerder van de bond optekenen door De Telegraaf. Van een schorsing voor Veltman zal het echter niet meer komen, aangezien scheidsrechter Pol van Boekel heeft aangegeven het voorval te hebben waargenomen. Daarnaast kan de aanklager betaald voetbal enkel vooronderzoeken instellen naar vergrijpen waar zwaardere straffen voor staan.

De scheidsrechter had tijdens de wedstrijd zelf overigens wel een sanctie kunnen uitdelen: “Vanwege een gebrek aan respect voor het voetbalspel. Hij had Veltman zelfs geel kunnen geven. Maar het wordt hem niet verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Scheidsrechters worden gelukkig bijna nooit met dit soort situaties geconfronteerd, waardoor het lastig is in een split-second goed te schakelen.”