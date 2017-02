Sparta klopt aan bij KNVB na duel met Ajax: ‘Club is enorm geschrokken’

Ajax won afgelopen zondag met 2-0 van Sparta Rotterdam, maar de wedstrijd zou nog weleens een staartje kunnen krijgen voor de Amsterdammers. De supporters van de Rotterdammers moesten na afloop namelijk wachten totdat zij het uitvak mochten verlaten, waarna er gedrang zou zijn ontstaan rondom een aantal fans die het vak wel wilden verlaten.

De supporters en meegereisde stewards van de club zouden vervolgens hardhandig bejegend zijn door een aantal stewards van de thuisclub, waarbij tenminste één steward ten val zou zijn gekomen: “Sparta baalt uiteraard enorm en is geschrokken van dit incident”, leest een verklaring op de website van de Rotterdammers.

“De club is in contact met betrokkenen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De club heeft via het meldingsformulier wanordelijkheden van de KNVB aangegeven dat zij graag ziet dat de aanklager van de KNVB verder onderzoek doet naar deze zaak”, sluit Sparta af.