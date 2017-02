Cavani scoort aan de lopende band bij PSG: ‘Zie mezelf niet als verlosser’

Sinds het vertrek van Zlatan Ibrahimovic lijkt Edinson Cavani ontketend bij Paris Saint-Germain. Ondanks de 31 treffers die hij reeds maakte, vind hij zichzelf geen verlosser. “Ik moet er hard voor werken, net als iedere speler”, laat de aanvaller op een persconferentie weten.

“Ik zie mezelf niet als verlosser. Het hele team wil hard voor elkaar werken. Voetbal is een teamsport, we moeten allemaal alles geven. Ik voel me relaxed en kalm, ik ben blij dat ik deel uitmaak van zo’n geweldig team”, laat Cavani weten. De Uruguayaan wacht met zijn club in de achtste finale van de Champions League een tweeluik tegen Barcelona.

“We willen allemaal winnen. In het voetbal is alles mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat we een resultaat kunnen behalen, we hebben absoluut een kans”, blikt de aanvaller vooruit op de dubbele ontmoeting met Barcelona. “PSG heeft de nodige ervaring in de Champions League, dat is belangrijk. We zijn een sterk team, dat dichter bij zijn doelen komt.”

Edinson Cavani scoorde vrijdagavond al na 6 minuten tegen Bordeaux. Hij heeft nu in zijn laatste zes wedstrijden gescoord voor Paris Saint-Germain, zijn beste serie sinds zijn komst naar Parijs. #psg #cavani #ligue1 Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 10 Feb 2017 om 12:18 PST