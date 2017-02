Wordt Dirk Kuyt door het succes van Toornstra het kind van de rekening?

Afgelopen weekend vond speelronde 22 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat zich daar afspeelt en na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag een overzicht van de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten.

Justus, de gehele traditionele top drie heeft wederom alles gewonnen, waar houdt dit op?

Klopt, sinds de winterstop zijn geen punten laten liggen en dus werd al vijf speelronden op rij alles gewonnen. Feyenoord doet het met de doelcijfers 11-0 het beste, gevolgd door Ajax met 11-1. PSV staat in de tweede seizoenshelft op 15-6 en had dit weekend de meeste moeite met het verzamelen van de drie punten. Komend weekend speelt PSV thuis tegen NEC en gaan Ajax en Feyenoord op bezoek bij Vitesse en ADO Den Haag. Daarna komen de Eindhovenaren in De Kuip op bezoek.

Je was te gast in Eindhoven zondagmiddag, wat viel je het meest op?

Het schrijnende verschil tussen de eerste en tweede helft. FC Utrecht kwam terecht op voorsprong door een mooie goal van Nacer Barazite, maar door wat hulp van een onterecht vlaggende lijnrechter bereikte de Eindhovenaren de rust met 0-0. In de eerste helft vielen vooral Joshua Brenet en Gastón Pereiro uit de toon met flets spel. Pereiro werd na 45 minuten terecht gewisseld. Zijn vervanger Steven Bergwijn leverde binnen een paar minuten een panklare voorzet en na tien minuten beloonde hij zichzelf met een goede goal. Luuk de Jong gaf na afloop aan dat een rechtspoot op rechts voor hem lekker voetballen is en toonde weer eens oude vorm met een goal en een assist.

FC Utrecht verloor uiteindelijk met 3-0, wat voor indruk maakte die ploeg op je?

In de eerste helft speelden ze alleraardigst en met talenten als Giovanni Troupée en Richairo Zivkovic, gelouterde spelers als Nacer Barazite en Willem Janssen en vedette Sébastien Haller hebben ze een leuke mix. Na de rust ontbrak het aan scherpte constateerde Yassin Ayoub na afloop. De Marokkaanse middenvelder werd na een klein uur vervangen door Zakaria Labyad die een van de grootste fluitconcerten kreeg uit de geschiedenis van de Eredivisie. Zijn vertrek door de achterdeur vierenhalf jaar geleden is in Eindhoven nog altijd niet vergeten, terwijl hij zelf vol blijft houden dat de achterban niet het hele verhaal kent.

Jens Toornstra was de grote man in de Kuip dit weekend met twee goals.

Ja, die haalde zijn gram voor de week ervoor toen hij nog gepasseerd werd voor een basisplek op bezoek bij FC Twente. Jens is een jongen die niet snel amok maakt en wat dat betreft zonder veel gedoe gepasseerd kan worden, maar na deze twee treffers verwacht ik niet dat Giovanni van Bronckhorst hem er nog snel uit zal halen. Ook omdat hij met 12,6 kilometer en 54 sprints de ijverigste man was aan Rotterdamse zijde. Het is afwachten of komend weekend opnieuw Dirk Kuyt het kind van de rekening zal worden en hoe hij daar eventueel mee om zal gaan.

Ajax nam het in eigen huis op tegen Sparta en kwam tot een 2-0 winst.

Ja, die score had best wat hoger kunnen uitvallen. Ajax had meer dan 77% balbezit en bij Sparta kwam slecht 55% van de passes aan. Desalniettemin kwamen de Amsterdammers pas net voor rust op voorsprong door een goal van Bertrand Traoré. De lieveling van Peter Bosz kreeg een basisplek ten faveure van Justin Kluivert en beloonde dus dat vertrouwen. Daley Sinkgraven verliet in de tweede helft uit voorzorg het veld omdat hij een tik op zijn knie kreeg, maar verwacht de wedstrijd van donderdag met Legia Warschauw gewoon te halen.

Wat blijft je nog meer bij van dit weekend?

Toch wel het afzakken van ADO Den Haag naar de laatste plaats. Het ontslag van Zeljko Petrovic heeft vooralsnog niet het gewenste schokeffect en de ploeg kwam er niet echt aan te pas op bezoek in de Adelaarshorst. Alfons Groenendijk heeft nog twaalf duels om zijn nieuwe ploeg te behoeden voor degradatie en met de onderste vijf teams dichtbij elkaar moet dat kunnen, maar in de komende weken staan Feyenoord, FC Twente en de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. Niet echt een lekkere binnenkomer.