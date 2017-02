United legt druk bij Liverpool; Koeman ziet Everton niet scoren

Manchester United is zaterdagmiddag over Liverpool heen gegaan in de stand. The Red Devils waren met 2-0 te sterk voor Watford en hebben nu twee punten meer dan de aartsrivaal, die het later op de zaterdag opneemt tegen Tottenham Hotspur. Everton slaagde er niet in om te winnen van Middlesbrough, terwijl West Ham United en West Bromwich Albion oop het nippertje gelijkspeelden.

Manchester United - Watford 2-0

Watford mocht niet klagen dat de marge na 45 minuten slechts één goal was. United was in het eerste bedrijf veel sterker dan de middenmoter, maar ging slordig met de kansen om. Paul Pogba stuitte twee keer op Heurelho Gomes, terwijl de ex-PSV’er ook goed ingreep op een inzet van Zlatan Ibrahimovic. Na ruim een half uur moest de Braziliaan zich toch gewonnen geven: Mata was het eindstation van een goede aanval en plaatste de bal voorbij de doelman.

In het tweede bedrijf was het opnieuw United dat de klok sloeg, al kwam de thuisploeg na een kleine tien minuten goed weg toen David de Gea net een vrije trap van Mauro Zaraté uit zijn doel kon houden. Een half uur voor tijd kwam Anthony Martial met de beslissing: de Fransman kwam mee naar voren met een snelle uitbraak en liet Gomes met een schuiver kansloos. Daryl Janmaat kreeg vervolgens met nog twintig minuten te gaan de kans er weer een wedstrijd van te maken. Zijn schot ging echter ruim over het doel.

Middlesbrough - Everton 0-0

De bezoekende fans dachten na een half uur spelen te kunnen juichen toen Romelu Lukaku vanaf de rand van de zestien op doel knalde. Víctor Valdés had echter een geweldige redding in huis en de Spanjaard greep tien minuten later ook goed in op een inzet van Ademola Lookman. Na de rust was de eerste goede kans voor de thuisploeg, toen Adam Clayton Joel Robles tot het uiterste testte. Met nog twintig minuten te gaan kon ook Valdés weer aan de bak: zijn redding op een nieuwe inzet van Lookman zorgde ervoor dat de brilstand op het bord bleef staan.

West Ham United - West Bromwich Albion 2-2

De wedstrijd was nog maar nauwelijks onderweg toen Nacer Chadli op aangeven van James Morrison het net liet bollen. Robert Snodgrass kreeg daarna de kans om snel weer iets terug te doen namens de thuisploeg, maar zijn vrije trap kon nog net worden gekeerd door Ben Foster. Na de rust stelde West Ham toch orde op zaken. Een poging van Manuel Lanzini ging in eerste instantie nog op de lat, maar Sofiane Feghouli stond op de goede plek om af te ronden. Met nog vier minuten te gaan had Lanzini meer geluk: zijn uithaal van een meter of twintig bezorgde the Hammers de voorsprong, maar Gareth McAuley zorgde toch nog voor de late gelijkmaker.