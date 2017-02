Ajax-icoon Piet Keizer op 73-jarige leeftijd overleden

Oud-Ajacied Piet Keizer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de NOS zaterdagochtend bekend. Keizer was al enige tijd ongeneeslijk ziek. De voormalig linksbuiten van Ajax was jarenlang onderdeel van de succesvolle voorhoede met Johan Cruijff en Sjaak Swart.

Keizer werd in zijn tijd bij Ajax zes keer kampioen en won in de jaren zeventig drie keer op rij de Europa Cup 1. In 1972 veroverde Keizer de wereldbeker met Ajax. Keizer maakte op 5 februari 1961 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax en zou de club altijd trouw blijven.

Hij zou in totaal 490 keer voor Ajax spelen en werd bekend om zijn schaarbeweging. Keizer stond in zijn tijd bij Ajax vrijwel altijd in de schaduw van Cruijff. Samen vormden ze echter een gouden duo.

