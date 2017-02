Overmars wil ‘incidenteel’ grof uitgeven: ‘We hebben 80 miljoen opgehaald’

Ajax telde in januari minimaal twaalf miljoen euro neer voor de negentienjarige buitenspeler David Neres, terwijl afgelopen zomer Hakim Ziyech nog voor elf miljoen euro werd overgenomen van FC Twente. Waar technisch directeur Marc Overmars voorheen de hand op de knip hield, heeft hij er tegenwoordig minder problemen mee om hoge transfersommen op tafel te leggen.

Door de verkoop van een groot aantal spelers de afgelopen jaren, verdiende Ajax vele miljoenen. Mede door deze inkomsten staat de nummer twee van de Eredivisie er financieel goed voor en kan sporadisch grof worden uitgegeven. “Als het heel erg goed is, dan moet je ervoor gaan. Wat ik al vaker heb uitgelegd”, vertelt oVermars in gesprek met Ajax Kick Off. “We hebben de situatie voor onszelf gecreëerd om dit soort dingen te kunnen doen. Nu kunnen we dit wel en staan we sterk.”

Overmars ziet dat Ajax wat de financiën betreft sprongen heeft gemaakt. “Dat betekent niet dat we dit soort bedragen altijd gaan uitgeven, maar incidenteel wel. We hebben 80 miljoen opgehaald, vier jaar geleden hadden we niet de middelen om dit soort bedragen uit te geven.”