Zwolle-captain speelt zichzelf naar nieuw contract: ‘21e of 22e basisplaats’

Bram van Polen mag zich ook volgend seizoen speler van PEC Zwolle noemen. Het contract van de verdediger is automatisch verlengd. Dat maakte de aanvoerder vrijdagavond zelf bekend na de 2-0 overwinning op NEC.

Van Polen had een aflopend contract. “Ik heb een optie in mijn contract waarin staat dat mijn contract automatisch met een jaar wordt verlengd bij twintig basisplaatsen. En volgens mij was dit al mijn 21e of 22e basisplaats”, zei Van Polen bij FOX Sports.

De 31-jarige Van Polen speelt sinds het seizoen 2007/08 voor PEC Zwolle. Hij is al jarenlang vaste basisspeler en captain van de ploeg van Ron Jans. Dit seizoen kwam hij al negentien duels in actie.