‘Iedereen wil international worden, ik zou nooit ‘nee’ zeggen tegen Oranje’

Door een suggestie van Frans Bouwmeester wordt Eric Botteghin plotseling in verband gebracht met een plek in het Nederlands elftal. Het vervult de geboren Braziliaan met trots en hij weet dat hij toch niet in aanmerking zal komen voor het Braziliaanse elftal. Desondanks wil hij er pas iets over zeggen als het serieus zou worden.

“De Braziliaanse bondscoach kijkt niet naar de Eredivisie, er lopen overal in Europa sterke Braziliaanse verdedigers rond. Ik zou het zelf wel een uitdaging vinden, maar ik kan er pas iets serieus over zeggen als het echt een kwestie wordt”, zegt Botteghin tegen het Algemeen Dagblad. “Bovendien heeft Nederland nog veel meer sterke verdedigers. Het is niet aan mij om te zeggen dat ik daar zomaar tussen zou passen. Maar ik ben heel blij dat mensen zo positief over mij praten.”

Botteghin heeft ook nog een Italiaans paspoort, dus zal er eerst een moeten laten vallen om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen. “Natuurlijk ben ik gevleid dat mensen daar hardop over praten. Als de bondscoach zou bellen met de vraag... Wat kan ik zeggen? Iedereen wil international worden, ik zou nooit van mijn leven nee zeggen. Maar het is geen kwestie nu, toch?”