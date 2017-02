Geruchten rond De Gea barsten opnieuw los: ‘Hij is relaxed in Manchester’

De speculaties rond David de Gea zijn alweer in alle hevigheid uitgebarsten. De doelman wordt al lange tijd in verband gebracht met een vertrek naar Real Madrid, maar vooralsnog verdedigt hij nog steeds het doel van Manchester United. Volgens ploeggenoot Juan Mata voelt de sluitpost op zijn plek in Engeland.

“Zijn er nu alweer geruchten? Het is nu pas februari, kan je nagaan wat er dan in juni, juli en augustus aan speculaties gaat komen. Ik wist niet dat er alweer over een transfer werd gesproken”, reageert Mata op de speculaties over een transfer van De Gea tegen Cadena SER. “David is hier al een veteraan, na al die jaren. Hij is hier relaxed, denkt nog niet veel aan de zomer.”

Mata wordt zelf ook in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje. “Het is me eerder gevraagd en ik weet het niet. Ik ben nu zes jaar in Engeland en voel me thuis, maar ik houd van Spanje en volg LaLiga nog altijd vanaf hier. Ooit zou ik graag terugkeren naar huis.”