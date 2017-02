Willian erkent: ‘Er was afgelopen zomer een aanbieding van Manchester United'

José Mourinho haalde Willian in 2013 naar Chelsea en is nog steeds gecharmeerd van de Braziliaan. Afgelopen zomer deed de Portugees een poging om de middenvelder naar Manchester United te halen, maar Willian verkoos een langer verblijf bij Chelsea. Hij voelt zich thuis bij the Blues.

“Er waren aanbiedingen, ja. Die kwamen van Manchester United, omdat José Mourinho daar nu zit. Van andere clubs weet ik niks, maar er zijn altijd geruchten op internet. Het is goed om te horen dat er clubs zijn die mijn werk waarderen”, zegt Willian tegen Globo Esporte. Sportief gezien bleek een langer verblijf bij Chelsea de juiste keuze.

“Ik voel me gelukkig bij Chelsea en ik voel me thuis hier. We hadden een moeilijke start, maar we hebben het rechtgezet. Conte is constant aan het coachen en helpt alle spelers. Het is ook goed te zeggen dat de spelers zijn ideeën op het veld in de praktijk brengen. Iedereen begrijpt zijn filosofie”, besluit de Braziliaan.