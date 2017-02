Winter na zege op Juventus: ‘Grosso en Nedved waren onder de indruk’

Ajax Onder-19 was dinsdagavond met 2-0 te sterk voor Juventus in de UEFA Youth League. De ploeg van trainer Aron Winter kwalificeerde zich derhalve voor de achtste finales. Coach Fabio Grosso, Pavel Nedved en Gianluca Pessotto reisden met de Oude Dame mee af naar Amsterdam en gaven bij Winter aan onder de indruk te zijn van de manier waarop Ajax speelde.

Ajax won door doelpunten van Carel Eiting en Kaj Sierhuis. “Juventus O19 is een hele goede ploeg. We hebben een grote test doorstaan tegen een team met enorm veel kwaliteit, dat is een knappe prestatie”, schrijft Winter op de clubsite van Ajax. “Met Moise Kean hebben ze voorin een supertalent, die zijn debuut al heeft gemaakt in de hoofdmacht, een beetje vergelijkbaar met onze Justin Kluivert. Het zijn beide grote aanvallende talenten.”

Winter sprak met oud-voetballers Grosso, Nedved en Pessotto over ‘de jeugdploegen, het Italiaanse voetbal en de tijden van vroeger’. “Onze manier van voetballen had indruk gemaakt, zo zeiden ze. Na het eindsignaal zag je bij hun die typische Italiaanse mentaliteit, dat vond ik mooi. Ze balen van de uitschakeling, maar gaan direct weer over tot de orde van de dag. Pavel ken ik heel erg goed, dan hebben we het ook over andere dingen dan alleen voetbal.”