Contractverlenging Van den Brom zorgt voor verbazing in selectie van AZ

John van den Brom staat ook volgend seizoen aan het roer bij AZ. De Alkmaarse club lichtte woensdag de optie in het aflopende contract van de vijftigjarige trainer, waardoor hij nu tot de zomer van 2018 in het AFAS Stadion blijft. De selectie van AZ was echter niet ingelicht over de beslissing van de Noord-Hollanders.

"Is het contract van de trainer verlengd? Dat wist ik helemaal niet”, wordt Derrick Luckassen door De Telegraaf geciteerd, twee uur na de mededeling van AZ via de officiële kanalen. Volgens het dagblad was er sprake van 'een gênante situatie'. "Ik heb het wel ergens gelezen, maar er is niets richting ons gecommuniceerd", zo zei aanvoerder Ron Vlaar verbaasd.

De voetballers waren hoe dan ook enthousiast over de contractverlenging van Van den Brom. Ook Joris van Overeem, die dit seizoen wisselspeler is en daar enkele maanden geleden nog openlijk over klaagde. "Hij heeft alle doelstellingen behaald en ook dit seizoen zijn we goed op weg. Wat het wil zeggen over mijn toekomst? Vorig jaar heb ik alles gespeeld onder Van den Brom. Nu even niet. Misschien is dat volgend seizoen weer anders."

Van den Brom volgde in september 2014 Marco van Basten op als coach bij AZ. In het eerste jaar eindigde Van den Brom met AZ op de derde plek, afgelopen seizoen werden de Alkmaarders vierde in de Eredivisie. AZ overwinterde dit seizoen in de Europa League en neemt het deze maand in de zestiende finales op tegen Olympique Lyon. In de halve eindstrijd van de KNVB Beker is SC Cambuur de tegenstander.