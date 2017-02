Luis Enrique: ‘Dit is waarom we twee keepers hebben’

Jasper Cillessen speelde dinsdagavond een uitstekende wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1). In de halve finale van de Copa del Rey sleepte hij zijn ploeg door de zware openingsfase heen met een aantal uitstekende reddingen. Trainer Luis Enrique sprak na afloop vol lof over de wedstrijd van de Nederlander.

Waar eerste keus Marc-André ter Stegen het doel in LaLiga verdedigt, zijn de wedstrijden in de Copa del Rey voor Cillessen. Hij redde vroeg in de wedstrijd knap op de inzet van Yannick Carrasco en hield even daarna met een knappe reflex een kopbal van Stefan Savic uit het doel. De verdediger van Atlético werd overigens wel afgevlagd voor buitenspel. “Dit is waarom we twee keepers hebben”, zei Luis Enrique na afloop over de Oranje-international. “Hij keepte uitstekend, van begin tot eind. Een prima optreden.”

De finale gaat aan de neus van Luis Suárez voorbij. De Uruguayaan, goed voor de openingstreffer, werd met twee keer geel van het veld gestuurd. “Mijn rode kaart, ach we weten toch allemaal hoe het hier gaat”, aldus een nijdige Suárez. “Het was niet eens een overtreding. Ik draaide me om en het leek alsof dit was waar de scheidsrechter naar op zoek was. Ik lach om die kaart. Het is ook niet uit te leggen, maar we zijn er inmiddels wel aan gewend. We zullen zien of we er nog wat aan kunnen doen met een beroep.”