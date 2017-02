‘Kuyt, Botteghin, Elia, El Ahmadi en Van der Heijden raken niet meer in de war’

Ruud Vormer is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot steunpilaar bij Club Brugge. De 28-jarige middenvelder slaagde niet bij Feyenoord, maar weet het nu wel te maken in België. Vormer is blij dat hij zijn draai heeft gevonden bij de Belgische topclub. Als voormalig bankzitter bij Feyenoord kent hij immers ook de andere kant van de medaille.

Het gaat zelfs zo goed, dat Belgische journalisten zich afvragen waarom hij nog geen uitnodiging voor het Nederlands elftal heeft ontvangen. “Ik ben wel blij dat iedereen zo positief is”, zegt Vormer tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik heb het in het verleden ook wel anders meegemaakt. Bij Feyenoord speelde ik weinig, maar ook de middenvelders die na mij zijn aangetrokken hebben het moeilijk, hè.”

Feyenoord is met een voorsprong van vijf punten op Ajax koploper van de Eredvisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst stevent op het kampioenschap af. “Dat de club nu bovenaan staat, is geweldig. Ik heb bij Club Brugge ervaren hoe het is om naar een titel toe te leven. Natuurlijk komt er straks stress bij kijken. Maar Kuyt, Botteghin, Elia, El Ahmadi en Van der Heijden, die raken niet meer in de war.''