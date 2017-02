‘Ik hoop dat Martial geduldig blijft en niet hetzelfde als Pogba doet’

Anthony Martial maakt een moeizaam seizoen door bij Manchester United. De Fransman raakte zijn basisplaats kwijt en botste met manager José Mourinho. Mickaël Silvestre, voormalig speler van the Red Devils hoopt dat eenzelfde scenario als bij Paul Pogba uitblijft, die Manchester achter zich liet en elders uitgroeide tot een van de beste speler van de wereld.

“Ik hoop dat hij geduldig blijft en niet hetzelfde als Pogba doet. Hij moet blijven en karakter tonen, moedig zijn en nog harder werken dan hij nu al doet”, zegt Silvestre tegen TalkSport. “Hij kan veel leren van Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney, die mannen hebben in huis wat je nodig hebt om prijzen te winnen. Manchester United is de beste plek om je te ontwikkelen als spits, hetzelfde geldt voor Marcus Rashford.”

Vorig seizoen was Martial wel een vaste waarde, maar begin dit seizoen verloor hij zijn basisplaats. “Vorig jaar was hij topscorer, maar nu is hij een andere speler. Hij had een moeilijke zomer, zijn rugnummer werd afgenomen door Zlatan Ibrahimovic en daar was hij niet blij mee. We zeggen altijd dat het moeilijk is om na een goed eerste seizoen dat vol te houden. Ik vind dat je ook niet mag vergeten dat hij nog jong is en veel leert.”

Anthony Martial heeft wel even genoeg van alle kranten die hem naar Paris Saint-Germain toe schrijven! #mufc #premierleague #ligue1 Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 6 Feb 2017 om 7:34 PST