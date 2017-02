Ajax-huurling maakt indruk: ‘Hij domineerde de hele flank, hij is een beest’

Mitchell Dijks maakte afgelopen zaterdag zijn debuut bij Norwich City. Met the Canaries won de Ajax-huurling met 0-1 op bezoek bij Cardiff City. De verdediger maakte al direct indruk in de defensie van Norwich en trainer Alex Neil was zeer te spreken over Dijks.

“Hij komt uit Nederland, heeft nooit in de Championship gespeeld, heeft een winterstop gehad en heeft op 7 januari voor het laatst gespeeld. Maar hij was sterk en zal zeker een toegevoegde waarde zijn voor ons”, sprak de oefenmeester in de Engelse media. “Voor zijn eerste wedstrijd in Engeland was hij fantastisch. Hij domineerde de hele linkerflank. Hij is een beest.”

Ook Yanic Wildschut maakte op bezoek bij Cardiff zijn debuut voor Norwich City, maar hij oogstte minder lof. “Hij heeft bij vlagen laten zien waartoe hij in staat is. Maar het was een lastige wedstrijd voor buitenspelers”, stelt Neil, die Wildschut voor acht miljoen euro overnam van Wigan Athletic.