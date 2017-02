‘Zlatan is arrogant, denkt altijd dat hij met alles de beste is’

Zlatan Ibrahimovic arriveerde in 2001 als jonge speler bij Ajax. In Amsterdam werd de Zweed opgevangen door Andy van der Meyde en de twee werden vervolgens goede vrienden. De oud-speler van onder meer Ajax en Internazionale herkende de kwaliteiten van de spits direct.

“Wat Zlatan nu elke week in de wedstrijd laat zien, liet hij meteen ook al op trainingen bij Ajax zien. Hij was een man van acties”, vertelt Van der Meyde aan Helden Magazine. “Als zijn actie mislukte, werd hij weleens uitgefloten. Daar begreep hij niets van. Ik vertelde hem zich niets van het publiek aan te trekken. Maar ja, dat was niet zo simpel als het klinkt.”

Ibrahimovic en Van der Meyde groeide uit tot goede vrienden. “We waren beiden jongens van de straat, jongens die bij wijze van spreken niet deugden en ook allebei alleen door onze moeders waren opgevoed. Zonder dat we dat uitspraken, gaf dat een verbondenheid. We waren eenzelfde soort mens. Zlatan zei altijd: Jij bent geen Nederlander, je hebt een heel andere mentaliteit. Het boterde gewoon, we zochten elkaar altijd op.”

“Zlatan is arrogant, is echt het mannetje, denkt altijd dat hij met alles de beste is. Zo staat hij in het leven. Tegelijk interesseert het hem niet wie je bent of wat je doet, hij beoordeelt je als mens. Als hij je mag, doet hij alles voor je. Hij vond aan mij leuk dat ik ook maling had aan alles en iedereen en dat ik goed kon voetballen”, besluit Van der Meyde. Voor Ibrahimovic bleek Ajax het vertrekpunt van een imposante carrière, die hem tot nu toe langs Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United leidde.

Met zijn 35 jaar en 125 dagen is Zlatan Ibrahimovic de oudste speler ooit die 15 Premier League-doelpunten maakt in een seizoen! #held #ibrahimovic #ibracadabra #leeftijdismaareengetal #mufc Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 5 Feb 2017 om 9:28 PST